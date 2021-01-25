剛周日（24日）沙田十場草地賽事後，馬會今日（25日）隨即公佈各駒評分調整。

全日加分最多是一對生力軍，沈集成馬房初出馬「知道再勝」加9分，現評61分，下仗需要升上三班角逐。

至於蔡約翰馬房之明星馬「好眼光」在港三戰全勝，今次贏馬加9分，現評81分，下仗將要初次面對二班馬。

而當日三場重頭戲，百週年紀念短途盃盟主「旺蝦王」及董事盃冠軍「金鎗六十」均不用加分。

「勁搏」成為香港經典一哩賽頭馬，賽後被加3分，現評101分。

同場第四名之「錶之未來」被加9分，現時評分升至95分。

1.24田草10匹頭馬加分情況

馬匹 最新評分（增幅）

知道再勝 61（＋9）

巴基之友 58（＋7）

將俠 58（＋5）

勁力勇士 83（＋5）

旺蝦王 126（-）

興惑 67（＋5）

金鎗六十 131（-）

勁搏 101（＋3）

飈驥 91（＋6）

好眼光 81（＋9）

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