鍾意買騎師王馬迷要注意，周三（27日）谷戰有條財路要話你知，雷神今季四次列陣C加3跑道皆有馬贏，近三次更順利成為當晚騎師王。

10月28日獲4冠1亞1季共得58分封王，11月25日獲3冠2亞1季共得52分，12月23日獲3冠2亞共得48分，兩度中三元及一次食出大四喜，數據強勁值得信賴。

今次谷戰莫雷拉手握重兵，有望在谷草C加3跑道再度封王。

第五場四班1000米「大醇威」，近兩仗跑谷草千二米也屈居亞軍，分別負於兩匹季內兩捷馬「木火同明」和「金枝玉葉」蹄下，雖敗猶榮。

「大醇威」今仗縮程跑一千米可賺級數，補中機會大。

第六場四班1650米「日日靚」，狀態是季內最弗一次，在港唯一頭馬是配雷神跑谷草同程取得，今仗爭勝條件夾正，有力重開勝利之門。

第九場三班1650米「喜駿駒」，前仗在同程掟大彎也追得第四，谷草性能已仄準，今仗初配雷神操刀，部署似足上周三剛出頭之廐侶「喜盈寶」，可照辦煮碗。

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