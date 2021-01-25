周三 （27日）舉行一月份最後一次快活谷賽事，用最狹窄之C加3跑道作賽。

睇番10月、11月及12月最後一次谷戰同樣用C加3欄，巧合地霍利時馬房均有馬贏，似乎專吼月尾在窄場搏殺。

今戰共派六駒上陣，全配外籍大師傅，當中不乏C加3欄好手或有近績支持的馬匹，提防又會大舉出擊。

機會最高首推「又係熊」，今季唯一上名正是在谷草C加3跑道所得，而且至今三戰此移欄獲冠亞季各一，反映這匹均速馬在狹窄跑道發揮特別好。

改配曾合作贏馬的巴度執韁，有力打開今季勝利之門。

另外，霍利時與蘇銘倫在上月尾之谷草C加3欄合作贏「戰熊三千」，今戰時廐獨交「噴火龍」予其上陣。

此駒上場初配蘇銘倫僅以短頭不敵排一檔之大熱門「馬爾代夫」，可算敗不足辱，打王牌再戰，擺明車馬想贏馬補中。

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