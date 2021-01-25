姚本輝剛周日（24日）未能在大賽揚威，不過工作還要繼續，今晨他依然騰來騰去積極督操。

這位資深練馬師今晨（25日）最重視周三（27日）谷戰第五場之初出馬「綠續爆發」。

這匹三歲澳洲PPG由助手出操，先在機坪踱步圈作簡單熱身，姚本輝一直在旁睇實。

其後馬兒開往隧道前赴大圈出操，姚本輝依然跟到實，目送馬兒落隧道後，便拿拿臨行去機坪，並且舉鏡觀看整個出試過程，相當緊張。

「綠續爆發」上周二（19日）試閘一放到底，狀態拾級而上，且看能否一出即有好表現。

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