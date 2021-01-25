何澤堯剛周日（24日）停賽復出，即憑「勁力勇士」及「金鎗六十」起孖，季內頭馬數字升至30場。

周三（27日）谷草夜賽，何澤堯獲得八匹座騎，卻沒有受到幸運之神眷顧。

他在全晚只有第一場「陽明秋秋」（3檔）及第九場「童話」（6檔）形勢較佳。

何澤堯其餘六匹座騎，第二場「威紫荊」（10檔）、第三場「仲得威」（12檔）、第四場「財照發」（12檔）。

第五場「慣勝積極」（10檔）、第六場「勁加加」（12檔）及第八場「盛大光輝」（10檔）均排雙位數檔位。

其中何澤堯季初曾夥拍「威紫荊」贏馬，當時馬匹排1檔起步，今次則排10檔，且看鞍上人今次如何取位。

何澤堯周三座騎排檔

場次 馬匹 檔

一 陽明秋秋 3

二 威紫荊 10

三 仲得威 12

四 財照發 12

五 慣勝積極 10

六 勁加加 12

八 盛大光輝 10

九 童話 6

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