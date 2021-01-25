谷中周三（27日）跑九場夜馬，不乏新血蹤影。

其中，第四場四班1200米蘇廐「馬友皇」初次出賽，馬主是十分資深的吳守基，他曾任仁濟醫院董事局主席。

吳守基養馬多年，名下曾出「馬友寶」、「馬友利」、「馬友運」、「通勝」、「好勝」、「智勝」等駒，當中又以六捷馬「馬友寶」最標青。

吳守基與方嘉柏本與合作成績不錯，近年他改跟蘇保羅並肩作戰，惟「馬友寶寶」在後者訓練下，服役六戰皆北，最終黯然退役。

話雖如此，吳守基仍信任蘇保羅，並把名下三歲生力軍「馬友皇」交他訓練。

產自澳洲的「馬友皇」抵港後三度由梁家俊策騎試閘，今次服役初出亦由這位華將壓陣，料有一定表現。

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