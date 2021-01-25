法國籍型男騎師巴度在昨天（24日）田草日賽刑滿復出，然而連場上名卻未有頭馬進賬，殊不夠運。

周三（27日）谷中跑馬，巴度共有七匹座騎，其中第一場「種福者」、第三場「紅海福星」及第六場「機緣巧俠」皆由文家良馬房訓練。

文家良與巴度這對華洋練騎近五次谷草合作，獲兩冠一亞兩季全上名佳績，因此後者有望藉此打破悶局。

「種福者」以往表現平平無奇，不過最近轉戰谷草1200米後表現進步，上賽更與巴度一拍即合敲響服役以來的勝鼓。

今仗賽前備戰非常積極，巴度親自為這匹五歲自購新馬進行六課快跳以及試閘，可見騎者極之重視，如今繼續角逐勝程，連捷呼聲高唱入雲。

至於「機緣巧俠」與巴度胯下四戰谷草1650米獲兩冠兩季全上名佳績，大熟大勇之輩時刻不容忽視。

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