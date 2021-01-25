資深馬主「喜」系陣營羅建生家族今季已獲四Win，成績相當不俗。

羅建生本人名下「喜豐寶」及「喜盈寶」、其女兒羅詠賢所養的「喜勝駒」，以及由羅家主導的團體馬「喜勝勁駒」（已退役），季內各曾在莫雷拉胯下勝出一次，後者可謂交足功課。

周三（27日）跑谷草夜馬，羅詠賢名下另一匹質新馬「喜駿駒」角逐三班1650米，屆時將初次由雷神執韁，人馬可望一拍即合報捷而回。

「喜駿駒」季內五戰皆未嘗上名，然而在去年12月23日一役，此駒在巴度胯下角逐同程，僅以0.75馬位不敵頭馬「勞動創造」這匹路程專家跑第四，水準不差。

這匹四歲紐國自購馬今次打王牌重返谷草上陣，可見幕後戰意十足，值得留意。

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