昨午（24日）舉行四歲馬系列首關香港經典一哩賽，賽後有多匹有份跑的自購馬發生問題，包括當場跑斷腳被人道毀滅的「喜豐寶」（方廐）。

馬會今午（25日）公佈「喜豐寶」已於昨天被取消登記，亦象徵十分資深的「喜」系陣營在今年四歲馬系列止步。

本屆經典一哩賽先有「莎皇者」（徐廐）入閘後煩躁不安被着令退出，「天駟」（羅廐）則在開閘前煩躁不安，因而漏閘。

牠們俱被馬會着令必須試閘及格後，方可再次出賽。

賽後更有數駒健康轉壞，包括「包裝永勝」（希廐）氣管內有很多血，以及右後腿被踢中。

還有「智慧神駒」（苗廐）氣管內有很多痰，以及「美麗同享」（希廐）於今早出現右前腿不良於行。

馬會規定「美麗同享」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

至於這天被公佈退役的有「天天向上」，此駒上季出道隸屬韋廐曾勝一仗，今季轉投鄭廐後一籌莫展未曾出賽，本身亦曾右前腿肌腱受傷及左前腿不良於行。

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