羅富全最近一場頭馬，來自1月10日之「萬眾力得」，換言之，他在近四次賽事均未能獲勝！

今晨（25日）六時半左右，羅富全兩父子在機坪等候莫雷拉到來，睇實其策騎周三（27日）谷戰第四場「峰爭」到大跑道操練。

羅富全兩父子隨後立即踩單車到烽火台，觀察馬匹操練時走勢，隨後再踩單車返回機坪接馬。

雷神與羅富全兩父子討論馬匹操練時表現，神情緊張，從今晨動態顯示，這匹近兩戰跑第四之澳洲PPG，今戰初配雷神，決心贏馬交代。

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