四歲法國自購馬「精靈勇士」隸屬方嘉柏馬房，前仗在谷草1000米從一個幾乎不可能的位置追上跑第二，僅負頭馬「閃電精靈」個多馬位。

上仗排1檔起步續由巴度策騎，全程穩守貼欄好位，直路移出順勢超越一對前領馬「過河勁卒」及「富高八斗」，打開本身在港勝門。

「精靈勇士」馬主足球圈名人梁孔德新一年轉運，之前已一連兩戰分別勝出「勁力勇士」及「精靈勇士」，自製一口跨日孖寶，並於昨午（24日）再贏「勁力勇士」一次。

「精靈勇士」膝蓋曾接受手術，幸好康復進度好。

此駒在港出賽不多，仍有不少進步空間，跑1000米至1200米均合，今次（27日）第七場續戰贏馬途程，可期再下一城。

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