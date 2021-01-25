潘頓與葉楚航合作充滿默契，季內雙方攜手取得五場頭馬。

去年12月23日谷草夜賽，潘頓夥拍葉楚航旗下之「醉開心」出戰谷草1650米，當時馬匹是8.6倍。

「醉開心」早段留守在內欄較後位置，直路繼續在內叠等位，末段望空展開衝刺，然而潘頓直路並沒有使出慣常之車輪鞭，僅以手足催策，結果影相屈居第二。

賽後競賽小組展開研訊，潘頓認為開鞭或會令座騎向外斜跑並減低勝算，最終小組接納其解釋。

周三（27日）谷草夜賽第二場谷草1650米，潘頓獲幕後信任，繼續夥拍「醉開心」出戰，他當然希望為面子而戰，為這駒取得勝利。

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