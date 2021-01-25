周三（27日）快活谷賽事在最狹窄之C加3跑道作賽，天文台預測日間天晴，估計場地掛牌為好地。

谷草C加3欄一向大利內叠前置，以最近12月23日賽事為例，當晚共有八駒守前四位入直路建功。

而一至四檔包辦逾半頭馬，外檔馬要像「管得掂」、「勞動創造」及「加州得迅」般夠快搶出切入，才能克服不利檔位形勢爭勝。

今戰列陣馬中，第八場「勞動創造」上場正是於谷草C加3欄贏馬，贏完等番同一移欄再跑，睇部署決心求添食。

另外，尾場「童話」兩次跑谷草C加3欄非冠即亞，亦係全場唯一贏過此移欄之參戰馬，憑較佳場地性能，可望回復表現。

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