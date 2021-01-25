馬會今晨（25日）公佈明天（26日）三組泥地試閘馬匹名單，其中「連連歡樂」轉投東廐後初次試閘（第三組1050米），屆時由莫雷拉執韁。

「連連歡樂」上季初出在薛恩胯下以無敵姿態輕勝田草1000米直路賽，並以驚人時間55秒07，打破四班班際紀錄時間。

當時這匹四歲澳洲自購新馬被譽為馬壇新星，不少人寄望此駒可以扶搖直上，甚至日後向大賽進軍。

然而「連連歡樂」今季征程並不順利，今季首戰換上潘頓被捧成1.3倍頂頭大熱門，結果不敵「平海掌星」（蔡廐）屈居亞軍。

至於在去年12月6日改由周俊樂策騎，仍然備受馬迷熱捧，然而這匹當時1.6倍的全熱門表現無段好睇，最終跑尾四而回。

賽後不久，「連連歡樂」由賀賢馬房拉倉至告東尼馬房，可見幕後團隊對此駒今季成績之失望。

在經過多番快工夫打磨後，「連連歡樂」明天將進行試閘，並交由領頭羊雷神操刀，可見練者亦相當心急，期望盡快向馬主交代。

且看這匹風頭躉轉廐後，進度能否重拾正軌。

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