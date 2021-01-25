原屬丁冠豪馬房的「表表馬」，今季曾報跑去年10月11日五班田草1600米，卻於排位後因轉換馬房退出，其後馬會公佈此駒改由告東尼訓練。

「表表馬」前仗轉至告東尼馬房後初出跑無根據的泥地，純粹旨在熱身。

此駒出道至今跑過14次，只曾於上季一場四班谷草1650米上名，整體表現一般。

「表表馬」轉至東廐兩戰雖均不入三甲，但幕後當初選擇轉廐，當然是希望馬兒可取得突破，鬥志毋庸置疑。

唔講你唔知，今季告東尼已有「二郎」、「錶之智能」、「愛馬劍」等駒加盟後贏馬，「表表馬」休息足夠操好再跑，未嘗不可借勢出頭。

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