容天鵬在周三（27日）谷戰，共派出五駒上陣，其中一匹實力馬是第五場「嘭嘭聲」。

「嘭嘭聲」在港作賽11場，上季在谷草1000米克服12檔，打開在港勝利之門。

「嘭嘭聲」上仗賽前因腳傷被迫退出，容天鵬表示其實是小問題，很快便重新投入操練，埋門試閘一放而返，狀態大有進展。

容天鵬補充說，這匹快馬跑法單一，只能操取放頭戰略，若有馬鬥燒將會影響爭勝機會。

此駒早前賽事，形勢未算理想，今次勝負取決於臨場發揮，期望排11檔，希望遇到較佳形勢爭取好表現。

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