馬名千變萬化，難得馬主們肯花心思，以讓愛駒以令自己最滿意的名字，代表自己及或家人、朋友落場比賽。

原本這次（27日）谷戰有匹叫「印鈔工廠」（丁廐）的四歲自購新馬服役初出，最終牠卻因在1月21日發燒，於今早（25日）排位前退出第四場四班1200米，並由當時第一後備「聖嶅者」（呂廐）補上配彭國年。

「印鈔工廠」名字可算別出心裁，「聖嶅者」也不遑多讓，皆因「嶅」字在現代社會十分少用。

這個音「熬」的古字代表山多小石或山高的樣子，明顯地蘊含有種氣勢的意思，而內地亦有一個叫嶅山的名山。

四歲紐國自購新馬「聖嶅者」由翁國豪持有，父系為一代澳紐名駒「聖靈瀑布」，在港同父馬有季內初出即勝的「速遞奇兵」（蔡廐）、早前贏谷中1000米開齋的「怪獸厨神」（何廐）等。

另外，原於這次谷夜第八場在港初出的「金哥兒」（苗廐），因在1月22日一對後腿不良於行，已在今晨排位前退賽，沒有馬匹補上。

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