苗禮德馬房「金哥兒」將角逐周三（27日）二班谷草1650米，原本此駒在剛周日（24日）香港經典一哩賽是優先出賽馬之一，最後卻自動棄權並改於今次谷戰上陣，頗有捨難取易之勢。

這匹四歲南非自購馬賽前曾試過兩次谷草大閘，並於1月16日1200米在史卓豐胯下跑第二，本身已試準谷草走勢，今仗還有王牌在身，可謂不打無把握之仗。

「金哥兒」在南非已屬蕭劍平名下，由克福特馬房訓練，六戰三冠兩亞一季全上名。

其中一役為勝出1600米一級賽好望角堅尼，分別擊敗亞軍「悅風雲」及季軍「劍飛天」，賽事水準不低。

蕭氏家族歷來引入不少高價自購馬，「金哥兒」在港初出料有一定作為。

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