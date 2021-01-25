容天鵬馬房「狂舞派」上仗蝕17磅出戰三級賽一月盃，形勢吃虧，結果仍可跑第五有獎金收。

賽後換來四分加幅，目前評80分，恰好可跑三班賽。

此駒由資深馬主周邦華持有，過往兩捷俱於谷草1650米，近仗角逐田草效果麻麻。

馬房認為此駒發揮除受場地限制外，負重磅影響亦相當大。

上次回師谷草，越級挑戰三級賽一月盃雖負輕磅，但面對強手能跑第五，表現已令幕後收貨。

如今復爭強項第九場谷草一哩，打王牌回配曾策騎師周俊樂獲減七磅，實負126磅作戰，有力殺出重圍。

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