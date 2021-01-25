「鐵鳥翱天」去年挑戰日本三歲三冠王之路看似一帆風順，然而在尾關菊花賞時面對「大哲學家」強勁挑戰，前者力拼下才險勝而回。

昨天（24日）日本中山競馬場舉行二級賽2200米美國賽馬會盃，「大哲學家」為參加菊花賞後初次出賽，繼續由李慕華執韁。

結果「大哲學家」不負眾望，最終以半馬位之先擊敗另一匹四歲良駒「寰宇旅者」捧盃。

「大哲學家」目標直指預計將於5月舉行的3200米一級賽春季天皇賞，且看在長途王「氣自豪」退役後能否成功接班。

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