莫雷拉與波健士雖均屬冠軍級騎師，但兩人在港成就卻大相逕庭。

與此同時，莫雷拉近三次策騎由波健士騎開的馬匹，錄得不勝有位。

當中，「美麗掌聲」成功補中，「尖辣椒」及「慣勝情緒」則分別跑第二及第三，上名率高達一百巴仙。

周三（27日）谷草夜賽，莫雷拉將夥拍苗禮德馬房「玩斗財星」角逐第一場五班1200米，而這匹21分賽駒上仗騎師正是波健士。

「玩斗財星」上仗在波健士胯下跑獲亞軍，不敵季內曾於四班賽上名的高廐頭馬「富存英雄」，表現已算不錯。

苗禮德與雷神季內暫合作七戰，獲取兩冠五殿，成績不俗，亦替「玩斗財星」拼勝加添不少正能量。

-----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快還可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/2IEn0VN

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199