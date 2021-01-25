今季谷草四次用C加3欄賽事，一檔馬均贏兩場或以上，而大前季至今26次谷草在同一移欄，例有一檔馬勝出，合共交出48場頭馬，優勢明顯，長勝攤路未斷纜可再追。

周三（27日）谷戰今季第五次用最窄的C加3欄跑馬，各場1檔馬順序是「合金之星」、「醉開心」、「勇者勝」、「零距離」、「大醇威」、「紅酒之星」、「錶之鈴」、「太陽威威」和「全民佳知」。

上述各駒中，第三場四班1200米「勇者勝」及第八場二班1650米「太陽威威」，兩駒過往曾排一檔贏過同程，今次有望重溫好夢。

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