資深馬主羅建生多年來引入不少馬匹來港參賽，連同其子女，他整個家族在港養過廿多駒。

「喜」系陣營今季已有四Ｗin，並由「喜豐寶」（已取消登記）、「喜勝駒」、「喜勝勁駒」（已退役）及「喜盈寶」各建一功。

其中，上周三（20日）「喜盈寶」在谷草開齋，馬主羅建生偕女兒羅詠賢在場一起拉頭馬，分享歡樂。

「喜盈寶」贏完馬，說不定可帶旺打王牌跑周三（27日）谷草第九場三班1650米的同系馬「喜駿駒」（馬主羅詠賢），同樣取得在港首捷。

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