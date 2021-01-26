潘頓與告東尼今季合作成績平平，除了因為馬王「時時精綵」季內尚未開齋，亦因為莫雷拉今季與東廐合作愉快，故所獲的東廐座騎數目難免減少。

周三（27日）潘頓與東廐合作三駒跑三寶場次，屬近年罕有鏡頭，騎者必定希望交出表現，爭取告東尼信任。

其中，第八場二班1650米「熱血鬥士」及第九場三班1650米「喜蓮慧星」皆首度由潘頓主轡。

「熱血鬥士」季初曾在波健士胯下勝出二班谷草同程，該役季軍「勤德兼備」早前在田草贏2000米，反映前駒谷戰性能良好。

至於「喜蓮慧星」實力不弱，季內曾在田泰安胯下同程跑第三，僅不敵「健康在望」及「進力之城」這兩匹強手，今次賽前曾由潘頓試閘提升狀 態，用意向善。

要留意的是季內潘頓曾初策東廐「美麗天使」即掄元，上述兩駒說不定可以照辦煮碗。

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