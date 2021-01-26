星期三（27日）谷草夜馬再度安排九場比賽，採用全場最窄的C加3跑道。

這賽道向來對於大熱門不太有利，三項主要路程包括1000至1650米，全部大熱勝出率不足四成。

C加3跑道近三季進行過69場1200米賽事，而大熱門贏過27匹，亦即39%，成績尚算不俗。

周三頭場「玩斗財星」、第三場「合約精神」及第四場「零距離」應成為熱門分子，值得留意。

至於1650米方面近54場大熱門贏過14次，大熱勝出率僅為26%。

第二場「醉開心」、第六場「噴火龍」、第八場「熱血鬥士」及第九場「狂舞派」估計備受熱捧，投注時小心為上。

若然覺得上述兩項數字都偏低，那就一定要留意谷草C加3跑道的1000米，大熱門勝出率為13%，就連上名率都不足五成，數字都頗嚇人。

而今期三T編為第五至七場，當中有兩場為1000米，第五場「大醇威」及第七場「富高八斗」預計成為大熱門，不宜過份追捧。

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