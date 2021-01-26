周三（27日）將有九場谷草夜賽進行，整晚有不少從化兵參戰。

第一場五班1200米「陽明秋秋」，這匹八歲馬曾由何澤堯兩勝田草1400米。

八歲「陽明秋秋」最近兩仗在何澤堯及潘頓胯下，各跑一次第三。

此駒上仗賽後不久，曾到從化受訓，並在當地試過多課快工夫。

今次「陽明秋秋」重配贏馬功臣何澤堯，喜獲3檔靚位，值得重視。

第六場四班1650米「藍海策略」，前季及上季由潘明輝各贏一場谷草1650米，堪稱路有專長。

此駒季初運滯，曾連續四場跑第二，消耗不少體力。

上仗列陣國際騎師錦標賽場合，獲配莫雅演出突然走樣，全程墮後跑第11而回。

七歲「藍海策略」賽後不久，隨即運返從化操練一段時間，備戰充足才回港。

剛周一（25日）早上，「藍海策略」在沙田晨課進行拍跳，走勢吸引，今次重配潘明輝，有望重開勝門。

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