踏入2021年後，只有兩個馬房仲未贏馬，就是葉楚航和文家良。

葉廐自去年12月16日「老表醒」配潘頓贏馬以來，已守齋一個半月。

明晚（27日）出六駒戰谷草，麾下「赤水神駒」和「醉開心」皆配潘頓跑五班賽，非常值得關注。

翻查紀錄，今季騎練在五班谷草合作七次，共獲兩冠一亞四季成績，上名率百分百，絕對是信心保證，可助葉楚航打開2021年勝門。

其中，第一場五班1200米「赤水神駒」，六捷全在同程取得，路程首本。

季初在五班賽贏馬後，升上第四班四戰皆落第。

今仗回師第五班，賽前即加辣操練，1月16日由潘頓試1200米谷閘，輕鬆靠放跑第二，狀態顯然不弱，出賽有力拼勝。

-----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快還可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/2IEn0VN

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199