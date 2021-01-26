周三（27日）九場谷草賽事，有兩匹上次落飛馬，值得跟進。

首匹是第二場五班1650米之「加州明雋」，這匹「加州」系之低班馬，上季贏過田草1600米及谷草1800米。

馬匹今季初戰績低沉，不斷減分，前仗首度降落五班，即在谷草1650米，由周俊樂快放走入第三，證明五班可以起作用。

「加州明雋」剛戰改跑田草1400米，並換上蘇銘倫壓陣，臨場是5.7倍，閘前大量注碼湧入，最終打到2.8倍成為大熱，跌幅高達50%。

結果「加州明雋」再跑第三，今次人馬繼續合作，有望為此駒重溫贏馬滋味。

另一匹為第四場四班1200米「零距離」，這匹澳洲自購新馬服役首戰，配賀銘年在谷草1200米跑第六，走勢已相當吸睛。

此駒上仗同程改由巴度壓陣，雖然排9檔，臨場亦只有10倍，閘前更有不少支持票捧場，最終打到7.4倍開跑，跌幅為26%。

最終「零距離」沿途蝕位下，只能跑回一席梗頸四。

此駒這次強配潘頓，反映練馬師沈集成決心收復失地。

-----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快還可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/2IEn0VN

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199