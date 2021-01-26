丁冠豪馬房近期持續有好表現，剛周日（24日）憑「飈驥」爆冷贏馬，季內增至有14Win。

周三（27日）谷草夜馬，丁廐派出六駒上陣，其中一匹實力馬是第八場二班1650米「盛大光輝」。

「盛大光輝」加盟丁廐後，狀態穩步上揚，剛戰於泥地1650米放入一席亞軍，今次回師谷草首本路程，自然有重視價值。

丁冠豪受訪時說：「『盛大光輝』上仗能夠於泥地跑第二，對我來說相當驚喜，因為此駒過往跑泥地表現普通，算是意料之外。」

「今次『盛大光輝』重返最擅長的谷中一哩，確實有些期望，因為馬兒狀態相當唔錯。」

「但有一點要挑剔，此駒獨沽一味擺前走，如果步速不配合，則會有很大影響，希望臨場一切順利，可發揮出應有表現。」

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