容天鵬踏入2021年氣勢旺盛，一月份已勝出六場頭馬，今次容廐派出五駒上陣，大有機會再添進賬。

容廐谷戰好手「狂舞派」，上仗越級挑戰國際三級賽1800米一月盃，結果在強手林立下，仍能跑得一席第五，因此換來評磅員加4分。

周三（27日）「狂舞派」回師第九場三班1650米，由於負頂磅關係，容天鵬找來周俊樂減7磅出賽，且看能否為此駒勝回一仗。

容天鵬受訪時說：「『狂舞派』上仗在三級賽跑第五，由於蝕分上陣，加4分做法合理。」

「當然現時評80分，要在三班負重出戰，對此駒影響較大，幸好找到周俊樂減磅，肯定有一定幫助，若然日後找不到見習生減磅，很可能要安排跑二班賽。」

「『狂舞派』在三班實力較高，路程方面亦合適，今次客觀條件理想，狀態亦有水準，期望取得好成績。」

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