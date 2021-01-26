踏入2021年後盲門數據陸續打破，霍利時夾薛恩「上捕先鋒」贏馬，騎練季內皆首勝泥地賽。

賀銘年騎蔡廐馬由零上名變成旺門，黃皓楠與黃俊季內仍未開齋，周三（27日）俱有實力座騎可破悶局。

第四場四班1200米，葉楚航馬房「超組合」，在港初出跑同程即爆冷入Q，再出大敗皆因氣管有痰。

此駒復課力磨成熟有進步，改配黃皓楠戰意鮮明，排五檔好跑可初嚐勝果。

第七場三班1200米「和氣生財」，上仗轉徐廐首戰初跑泥地落飛搏失，輸在場地不合發揮，回師五戰三上名谷草同程抽五檔，有利條件集齊，改配黃俊已屆交代時候。

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