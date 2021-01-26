法國籍騎師賀銘年，今季最亮麗的成績表，首推本月17日沙田日馬狂掃5W，當中兩場勝仗來自蔡廐，分別為「平海掌星」及「疾風明駒」。

周三（27日）快活谷賽事，蔡約翰和賀銘年將合作兩駒，此為第一場五班1200米「魅力漢子」及第七場三班1000米「過河勁卒」。

其中「過河勁卒」上場同程在賀銘年胯下跑第二名，此駒過往曾在同程取得兩勝四位，路有專長，周三有力收復前失。

賀銘年說：「『過河卒子』一定要放得出，才可發揮本身水準，牠今場負輕磅有利，我感謝蔡約翰願意向我提供座騎，我會盡全力跑好每一匹座騎。」

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