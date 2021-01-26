谷草周三（27日）賽事，第五場四班1000米的「綠續爆發」在港首次出賽。

馬主劉慶輝是退役馬「有得威」的馬主團體成員之一，後駒在港服役時由姚本輝訓練並累積8W，馬主與練者之間，早已奠定良好合作基礎。

劉慶輝受訪時說：「『有得威』服役時，其綵衣是綠色，因此花名為『綠魔』。」

「今次我個人名下馬來港，便把牠命名為『綠續爆發』，希望可延續『有得威』當年之佳績。」

「我在『綠續爆發』周歲時購入牠，其型格很討人歡喜，『一錘定音』這個父系，身型普遍不太大隻，但牠的後庄肌肉卻生得勻稱，估計平衡力應該不錯。」

談及「綠續爆發」的近態，劉慶輝說：「『綠續爆發』在港首兩次試閘靠後追，但最近一課試田草1000米閘，終於展示其銳利前速，一放而回。」

「姚本輝認為此駒既然具天生速度，跑谷草當可勝任，而且谷草1000米只需要轉一個彎，此馬身型纖巧，或許較易應付也說不定。」

「今仗『綠續爆發』在港初出，我只抱平常心，反而姚本輝就有一定信心，我當然希望馬兒可以跑得接近。」

另外，「有得威」當年在港退役後轉戰新加坡，並在當地贏過一場G3。

劉慶輝透露該駒目前身在澳洲Rosemont Farm，他希望該駒可以健康快樂地享受退役生活。

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