去年11月29日沙田日馬第九場「精彩非凡」與「浪漫組合」陣上爭位激烈，賽後前駒騎師郭能向後駒鞍上人波健士使用冒犯性語言，結果被競賽小組罰款25,000元。

其後郭能（外號逆流大叔）接手之前由波健士搏失的「百寶袋」即勝，總算幫自己出番啖氣。

周三（27日）谷草夜賽，第三場四班1200米「勇者勝」上仗在波健士胯下不留而放大敗。

今賽改由人馬合作曾上名的郭能操刀，回師三捷途程抽1檔起步，又有機會讓郭能剃波健士眼眉。

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