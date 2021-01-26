莫雷拉剛周日（24日）3W兼憑「旺蝦王」贏國際一級賽百週年紀念短途盃，自上月20日起已連續10次賽事有馬贏，氣勢如虹。

莫雷拉笑言自己很幸運，剛周日有不少好馬在手，交出三場頭馬，他希望延續贏馬旺勢，進軍11連勝。

周三（27日）莫雷拉出足九場，其中他對第三場四班1200米的「合約精神」較為睇好。

這匹羅廐馬今季三戰，越跑越好，上場同程跑入一席第二名，莫雷拉期望馬兒可以打開勝利之門。

莫雷拉受訪時說：「『合約精神』上仗在前領放，表現有明顯進步，可惜終點前被『上校』所擒，僅以頸位之微屈居第二名。」

「『合約精神』身型龐大，坦白講，此駒很難駕馭，前仗馬兒在我胯下，出閘後未能擺前，發揮不出應有水準。」

「馬兒上場用到前領戰略，即交出截然不同之演出，越跑越暢順，初見好走勢。」

「『合約精神』質素不錯，只是這匹逾千二磅的龐然巨物很難操控，幸而我有兩次策騎此駒的經驗，懂得怎樣令牠沿途走得舒適。」

「『合約精神』只要屆時取位順利，則有望敲響勝利之門。」

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