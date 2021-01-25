1月份最後一次跑馬定於星期日（31日）進行，沙田馬場屆時設有八場草地及兩場泥地日賽，出馬眾多。其中，草地將以B加2跑道作賽。

馬會已於今午（25日）公佈當日賽事報名馬匹名單，幾乎所有場次都正選馬滿額。

當天戲肉為百週年紀念銀瓶，草地1800米三級賽將有十駒列陣，掛頭牌的是東廐「時時精綵」，負133頂磅。

這匹上季香港馬王上仗敗走國際賽後，曾有消息傳出幕後有意轉與其他騎師合作，惟此駒近兩次試閘均由潘頓主轡，看來人馬仍會並肩作戰。

周日田戰各項特別彩池中，只有三T有多寶累積，金額為5,007,537元。

騎師方面，波健士周日停賽期滿復出，蘇銘倫到時將作停賽兩日前最後一戰。

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