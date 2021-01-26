隨着蘇銘倫來港出賽受到告東尼重視，加上莫雷拉及潘頓近期加強均與東廐合作，原本的東廐影子主帥田泰安，彷彿被打入冷宮。

周三（27日）他於谷夜只策兩匹東廐馬，計為「表表馬」及「夢幻戰士」。

其中，第六場四班1650米「夢幻戰士」，過去兩次贏馬俱由田泰安經手，如今故劍重逢，表現令人憧憬。

此駒上賽在蘇銘倫胯下熱倒跑第四，如今匆出復由田泰安策騎，幕後決心求變求勝。

加上轄下同系馬「好運寶寶」上周三（20日）大熱倒灶僅跑位置，告東尼更要盡快贏馬向幕後交代，「夢幻戰士」今場必拼無疑。

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