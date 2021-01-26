星期三（27日）舉行谷草夜賽，共有17駒初嘗谷戰，其中15駒賽前試過谷閘。

第二場「幸運勝駒」一次落第，於20年4月18日由楊明綸出試1700米，當日上山開鞭，直路勁平，包尾而回，但依然考閘及格。

第三場「仲得威」一次落第，於20年11月13日由何澤堯出試1200米，當日大力催策，反應平常。

「變數」一次第三，於20年12月18日由楊明綸出試1000米，馬會評語在200米開鞭，搶回一席，結果考閘及格。

「寶成智叻」一次落第，於20年3月7日由黎海榮出試1000米，當日仍隸屬姚本輝馬房，戴眼罩出試，馬會評語早段拍實，直路勁平，結果考閘及格。

「紅海福星」一次落第，於20年10月17日由黎海榮出試1200米，當日直路移出，騎落欠勁。

第四場「魅力仔」一次勝出，於1月16日由莫雷拉出試1200米，當日直路力策，終點趕過「赤水神駒」，以四分三馬位之先掄元。

「聖嶅者」一次落第，於20年11月13日由何澤堯出試1200米，當日落山已騎，乏力墮退，結果考閘不及格。

「雪茄之友」一次勝出，於1月16日由潘明輝出試1200米，當日在300米受考驗，終點以頸位壓過「快快有」奪冠，同父系馬中則有「平常心」谷草三Win。

第五場「天火同人」一次第三，於1月16日由周俊樂出試1000米，當日戴交叉鼻箍出試，於300米被稍騎，加速第三。

「明月生輝」兩次一冠，勝出一次於1月16日由田泰安出試1000米，當日戴交叉鼻箍出試，沿途拍實「知道再勝」，直路力策到底，以短頭位之先掄元，同父系馬中則有「高耀智星」贏過谷草。

「綠續爆發」一次落第，於20年12月18日由蔡明紹出試1000米，戴頭罩及交叉鼻箍出試，馬會評語直路攝內檔，過終點後餘勢不俗。

「海王駒」一次落第，於1月16日由賀銘年出試1000米，當日戴開縫眼罩及鼻箍出試，馬會評語在600米搶口，直路力策一般，包尾而回。

第六場「紅酒之星」一次第三，於1月16日由黃皓楠出試1700米，當日落山已騎，結果捱入一席。

第七場「競駿攻略」一次落第，於20年12月18日由薛恩出試1000米，當日在200米被鞭策，結果不上不落地跑第五而回。

第八場「將悅」一次落第，於1月16日由周俊樂出試1200米，當日戴交叉鼻箍出試，內檔竄上跑第四，追勢吸引。

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