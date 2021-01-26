馬會於今午（26日）公佈有兩駒轉換馬房，一匹馬退役。

一對轉廐馬均來自方嘉柏馬房，六歲拍賣馬「肥仔威威」過往三捷於谷草1650米，包括今個季初亦交出頭馬紀錄。

今次「肥仔威威」轉投於希斯馬房，查同主現時有一匹未命名新馬E354亦養在希廐。

另一匹方廐他投馬為暫時八戰未嘗上名的四歲馬「行樂之光」，轉交由華籍倉主蘇偉賢訓練。

蘇偉賢雖獲得「行樂之光」加盟，但廐內則有上季度由日本進口的「榮進挑戰」宣佈退役。

四歲灰馬「榮進挑戰」在港兩吆俱大敗，其主人平井克彥除在祖家日本養馬之外，在港亦屬資深馬主，過往養過的一駒「榮進無限」亦從日本引入。

但其餘「榮進寶寶」、「榮進蜜運」、「榮進公主」等卻非來自東瀛而在港服役。

-----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快還可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/2IEn0VN

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199