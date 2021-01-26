沙田周日（31日）十場泥草地日賽，沒有騎師停賽。

巴西籍騎師波健士刑滿復出，暫定座騎有「美麗滿紛」、「紅鬃烈馬」、「旅遊達人」、「海島材子」及「辣得驕」。

其中「海島材子」季內由波健士贏馬，此駒上場易配蘇銘倫無功而還，今場帥權重回波健士手中，可算失而復得。

國際三級賽1800米草地百週年紀念銀瓶：「龍鼓飛揚」上場配潘頓入Q，今場潘頓騎上屆馬王「時時精綵」，前駒易配潘明輝。

「星洲司令」上場在史卓豐胯下跑第三名，今場易配田泰安。田泰安以往曾夥拍「星洲司令」遠征新加坡跑第三名。

「玖寶」上仗在蘇銘倫胯下，勝出國際三級賽一月盃，今次此駒改由波健士上陣。

第二班1200米草地：「韋小寶」今季四戰配田泰安只跑得接近，未能重敲勝門，今場易配見習生周俊樂減磅出擊。

第二班1400米草地：「劍飛天」上場在港初出，在田泰安胯下跑得第九名，今場帥權落入莫雷拉手中。

「非凡才子」上場在彭國年胯下爆冷贏馬，新勝馬易配周俊樂減磅爭連捷。

第三班1200米泥地：「如真如假」近兩戰配薛恩均跑位置，方嘉柏安排此駒由徒弟陳嘉熙上陣。

第四班1600米草地：「超好日子」上場在莫雷拉胯下以頸位之微搏失飲恨跑第二名，人馬三次合作未勝，今次由潘頓重新接手，雷神則改策同場「有緣人」。

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