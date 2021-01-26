周三（27日）谷草夜馬，編排兩場1000米，分別在第五場及第七場舉行。

莫雷拉今季在谷草1000米成績出色，19戰取得7冠5亞3季，勝出率36%、上名率78%。

至於其宿敵潘頓，17戰成績2冠3亞2季，勝出率只有11%、上名率則為41%。

田泰安成績略勝潘頓，18戰獲3冠2季，反觀本地一哥何澤堯，暫時未有頭馬紀錄。

莫雷拉今戰在第五場策騎「大醇威」及第七場夥拍「富高八斗」出賽。

「大醇威」季內多次在谷草1200米跑位置，今次毅然縮程跑1000米抽1檔，有望打響在港頭炮。

「富高八斗」在港兩場頭馬均由莫雷拉包辦，人馬繼續合作，自然值得重視。

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