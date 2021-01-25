剛周日（24日）田草賽事，出自香港國際馬匹拍賣會的賽駒成績不俗。

其中，「巴基之友」（賢廐）及「將俠」（東廐）一冷一熱勝出，攜手包辦第二口孖寶。

星期三（27日）谷草夜賽，繼續有本地拍賣馬出戰。

當中，第一場「魅力漢子」及第三場「駿爵士」皆有不俗爭勝機會。

列陣第一場蔡廐五歲馬「魅力漢子」，季內曾於四班兩度角逐谷草1200米跑獲殿軍。

其中，去年11月8日以1.75馬位之差不敵現居第三班的頭馬「戰鬥英雄」，本身表現不俗。

蔡約翰與賀銘年近三次合作獲兩冠一亞佳績，其中包括在1月17日田戰齊贏「平海掌星」及「疾風明駒」。

「魅力漢子」如今降至第五班角逐相當有利，加上蔡約翰馬房近期旺氣迫人，此駒未嘗不可勝回一仗。

第三場方廐五歲馬「駿爵士」已連續七仗跑入前四名，其中在谷草1200米四戰獲冠亞殿各一，表現穩定。

上場角逐谷草1000米初配陳嘉熙，沿途形勢相當被動下，末段都能造出第三快之時間22秒57而跑獲季軍，敗不足辱。

陳嘉熙難得繼續獲得師傅方嘉柏投以信任一票，騎者為人為己必定在陣上加多兩錢肉緊，鬥志不需懷疑。

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