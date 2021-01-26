周三（27日）快活谷賽事，共有九匹初出馬，其中一匹是第五場四班1000米的羅廐馬「明月生輝」。

「明月生輝」今季來港後五試大閘，操足而臨，田泰安認為此駒有權一出即有接近表現。

田泰安受訪時說：「『明月生輝』近兩課大閘均在我胯下一放到底掄元，馬兒的短途速度高，很適合快活谷場地。」

「今次在港初出跑谷草1000米，我認為牠可以勝任。」

「羅富全已為『明月生輝』做了充足備戰工夫，牠每次試閘都有進步，我對其前景有一定憧憬。」

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