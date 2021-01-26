明晚（27日）谷草用全場最窄的C加3賽道跑馬，今季已曾四次以同一欄位作賽，方嘉柏例有馬贏共獲七Win，同類戰績傲視同儕。

這次出馬七匹，牌面不弱，方廐有望主場連番數糊，以重新鞏固領導地位。

第六場四班1650米「日日靚」，唯一頭馬是配雷神跑谷草同程勝出的，今仗重遊勝路，表現令人期待。

第七場三班1000米「精靈勇士」，轉方廐後兩戰同程獲一冠一亞，已找到最佳出路，續配合拍之人巴度，馬主又旺，可期再下一城。

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