早前與大家曾分享過「日食」的天文現象，會對世界經濟、民生、政治等，產生舉足輕重的影響。

2020年12月14日位於南美洲的智利及阿根廷發生了「天狗食日」。

由於在農曆十一月發生，水最重的月份即「子」水月份發生。

水在玄學上為北方，2020庚子年正北為「三碧是非星」，而2021辛丑年正北為「二黑病符星」。

當中南美州中的智利及阿根廷，位於中國東南方，更是辛丑年的「五黃災星位」。

因此我們必須要小心大規模的傳染病再度爆發，另外「二五交加損主重病」，2021年要注意農曆三月及六月、農曆十二月上述問題會加劇。

其次要小心提防眼睛、心臟、血管等疾病，再者要留意三年內有機會發生豬瘟、牛瘟、鼠疫、火災、縱火、爆炸品、停電等等。

2021年容易出現與火、水有關的天災人禍，尤其在東南方地區（例如：香港、台灣、廣東、南海、台海等地區）會出現嚴重的災害，例如海嘯、洪災、旱災、海洋生態污染、森林大火、能源災難、火山爆發、大型爆炸、燃料意外等問題。

今期（27日）財位位於東北，可以以三區來劃分，港島區的北角及太古城；九龍區的鑽石山及彩虹；新界區的大埔均屬該區財位。

頭場「玩斗財星」今季成績有所進步。

五班谷草1200米賽事，出賽過五次，跑了三次第二，可證明賽程適合。

今季曾在五班跑得兩次亞軍，今仗用上冠軍騎師莫雷拉，有助取勝。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所裨益。

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