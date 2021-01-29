星期日（31日）沙田十場賽事，有不少從化兵列陣，當中有兩匹最值得留意。

第一場四班草地1200米，韋達馬房「量化歡騰」上季在港初出田草1200米即勝，季尾在谷草1200米再添一場勝仗。

今季「量化歡騰」五戰全敗，終於減夠分回師第四班。

此駒賽前在從化逗留一段時間，不但試過快工夫，更在當地試閘勝出。

今次韋達安排徒弟周俊樂策騎此駒出賽，獲減七磅，定是馬房出擊主力。

第二場五班草地1400米，呂健威旗下「辣得驕」，來港兩季作賽九場，暫時只獲一席第三。

此駒上仗配蘇銘倫，最終只能跑第六，賽後返回從化受訓，並在當地試閘跑第二。

「辣得驕」今戰回配季初策騎上名的波健士，絕對不容忽視。

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