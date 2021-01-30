田泰安季內曾十四次夥拍苗廐馬上陣，成績三冠一亞兩季，成績不俗，證明苗禮德對這位騎師十分器重。

周日（31日）沙田賽事，苗禮德有三匹實力馬交由田泰安策騎，分別是第三場「多多寶驥」、第七場「星洲司令」及第八場「超速」。

雖然田泰安周末（30日）並無為上述三駒加課，但當七時左右，田泰安遇到苗禮德，兩人隨即企埋一邊密密斟，歷時五分鐘。

隨後兩人各自工作，到七時半他們踩單車準備離開，又於機坪相遇，隨即結伴邊踩邊傾，內容相信不離今次合作三駒，值得重視。

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