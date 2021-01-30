馬會公佈周日（31日）第四場「有緣人」因不良於行退出，由後備「鋒芒快露」補上，前駒原定配莫雷拉，現時換馬轉騎後駒。

「鋒芒快露」是苗禮德馬房自購新馬，此駒前仗在田草1400米後上跑第三，再出表現倒退，今戰初跑1600米，與「大道至正」同種，血統有長力。

雷神近期與苗禮德合作成績佳，今季合作八次三冠四殿，只有一次不入前四名，剛戰便憑「玩斗財星」取勝。

「鋒芒快露」 曾由雷神試閘跑第二，人馬早有默契，今戰後備補出，人馬終有機會合作， 雷神有望替此駒打開勝門。

-----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快還可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/2IEn0VN

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199