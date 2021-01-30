農曆新年將至，連日都見葉楚航配戴自家訂製的紅色口罩，認真搶眼醒神！

而葉楚航周末（30日）亦顯得特別積極，看來今次有留意必要。

約七時三刻，葉楚航安排幾匹今次參賽馬到內圈輕抒步頭，包括第三場「開心一號」、第五場「獎金大王」、第八場「影疾」及第十場「競技勇士」等。

葉楚航如常在烽火台觀操，睇完隨即離開趕到機坪，等候各駒回程。

葉楚航仔細留意各駒動作，態度認真，雖然上述幾匹馬未必是焦點所在，但練馬師如此積極，自然值得留意。

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