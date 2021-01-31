「南區」系馬剛啱星期三有「南區寶」贏馬，今期輪到第五場三班1200米泥地「南區有」接力，幕後當然希望食住上，可連續兩戰拉頭馬。

「南區有」近兩戰轉戰泥地此程，果然試出彩虹，上仗排10檔仍可一放而回打開勝門，今次再爭贏馬路程，咁蹺又抽10檔起步，應可照辦煮碗再下一城。

至於馬主南區之友團體成員之一Matthew黃良柏，佢名下嘅「新力寶」亦同室操戈，上季正正喺三班泥地1200米贏馬，Matthew呢場叫兩飛，拉頭馬機會都多過人。

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